نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أودينيزي يكشف موقفه من الانتقال إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب خط وسط نادي أودينيزي، عن موقفه من الرحيل عن النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، اقتراب دي بول من الانتقال إلى ليفربول، بعدما أرسل الريدز كشافة إلى إيطاليا لمشاهدة اللاعب مؤخرا.

وقال دي بول، خلال تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا: "لا أعرف متى سيكون آخر يوم لي هنا".

وتابع: "سأقدم كل شيء لأودينيزي حتى تلك اللحظة. ظهرت الكثير من الشائعات حول مستقبلي مع أودينيزي في يناير الماضي".

وواصل: "لكنني عقدت جلسة مع المدير على الفور، لأخبره أنني لا أريد الانتقال إلى أي نادٍ آخر".

وأتم: "لقد أغلقت الأبواب أمام الجميع. إن ابنتي ولدت هنا، وسيولد ابني هنا أيضا، وسيكون مشجعا لأودينيزي".