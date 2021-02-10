نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يدافع عن نفسه ويتحدث عن طبيعة علاقته بـ"مبابي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اندهاشه من الانتقادات الموجهة إليه، بشأن حفل عيد ميلاده، وغيابه عن تدريبات باريس قبل مواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي.

وصرح نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: إنه موضوع غريب للغاية، من لا يحب الذهاب إلى الحفلات؟، الجميع يحب الاستمتاع والخروج مع العائلة والأصدقاء، أعرف متى يمكنني فعل ذلك، ومتى لا أفعل هذا.

وأشار: الوضع ليس كما يتصوره الناس بأنني غير ناضج، أعرف ما أفعله.في طريقة تفكيري، عندما أركز بنسبة 100% على لعب كرة القدم فقط فإنني سأنفجر، ولهذا السبب لن أتوقف عن القيام بذلك.

وبسؤاله عن علاقته بزميله الفرنسي كيليان مبابي؟ أجاب: إننا مثل الأخوات، أنا الأخ الأكبر، وهو الأصغر، فهو بالنسبة لي رجل من ذهب، فلديه قلب كبير، وليس ضروريًا الحديث عن موهبته الكروية.

وأختتم: "أنا سعيد للغاية في باريس، هناك شيء ما تغير بشكل كبير، ولا أستطيع قول ماذا تغير بالضبط، لكنني أعرفه.