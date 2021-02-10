مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 10 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات كأس الاتحاد الانجليزي وكأس ايطاليا.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والقنوات الناقلة:

كأس الاتحاد الإنجليزى



سوانزى سيتى × مانشستر سيتى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1 ليستر سيتى × برايتون – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4 إيفرتون × توتنهام هوتسبير – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 كأس إيطاليا أتالانتا × نابولى – العاشرة إلا ربع مساء كأس ملك إسبانيا إشبيلية × برشلونة – العاشرة مساء كأس تركيا جالطة سراى × ألانياسبور - الثامنة إلا ربع مساء كأس فرنسا كان × باريس سان جيرمان – العاشرة وخمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6

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