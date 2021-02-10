حظ الأهلي عاثر.. طارق الأدور: بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم بلا منازع

أكد طارق الأدور الناقد الرياضي، أن بايرن ميونخ أفضل فريق فى العالم بلا منازع خلال الفترة الحالية. وقال الأدور فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كأس العالم للاندية هو ما ينقص بايرن ميونخ هذا الموسم من أجل تحقيق السداسية فهو افضل فريق فى العالم من الناحية الجماعية". وأضاف: "حظ الأهلي العاثر كان اللعب أمام بايرن ميونخ وهو فى أفضل حالاته والفريق الالماني يضم أفضل لاعبين فى جميع خطوطه".

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