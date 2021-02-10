هل يضحي كلوب بـ 7 لاعبين من ليفربول؟.. اعرف الحقيقة

كشفت تقارير صحفية أن ناديليفربول الإنجليزي بقيادة مدربة الألماني يروجن كلوب، يسعي للتخلص من عدد من لاعبي الفريق مع نهاية الموسم بعد تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ الفترة الماضية.

ونشرت صحفية ميرور تقريرًا أكدت فيه أن الفريق يرحل منه عدد من اللاعبين أبرزهم الحارس أدريان وفينالدوم وشاكيري إضافة إلى أوريجي والمدافع الشاب نات فيلبس.

وجاء لاعب خط الوسط تشامبرلين من ضمن القائمة التي يفكر كلوب في التضحية به مع نات فيليبس.