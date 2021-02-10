أخبار الرياضة | الأهلي يغرم حسين الشحات وكهربا 600 ألف جنيه.. معلول يغيب عن مباراة بالميراس

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

قال عمرو نصوحي، اليوتيوبر المصري، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لديه القدرة على تجهيز لاعبيه قبل أى مباراة.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة الأهلي قررت معاقبة الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا، بعد قرار الفيفا بحرمانهما من المشاركة أمام بالميراس البرازيلي.