نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الاربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
قال عمرو نصوحي، اليوتيوبر المصري، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لديه القدرة على تجهيز لاعبيه قبل أى مباراة.
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة الأهلي قررت معاقبة الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا، بعد قرار الفيفا بحرمانهما من المشاركة أمام بالميراس البرازيلي.
قال جون ادوارد، وكيل اللاعبين، إن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي تأكد غيابه عن مباراة بالميراس البرازيلي، التي ستقام مساء غد الخميس.
فاز إسطنبول باشاكشهر على مضيفه فناربخشة 2/1 في مباراة عصيبة ضمن منافسات الدور الثمانية بكأس تركيا.
قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نقل مران الفريق غدا الأربعاء إلى ملعب استاد القاهرة الدولى استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقررة إقامته الجمعة المقبل على نفس الملعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة | الأهلي يغرم حسين الشحات وكهربا 600 ألف جنيه.. معلول يغيب عن مباراة بالميراس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.