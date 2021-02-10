أنس جابر تحقق فوزا سهلا بأستراليا المفتوحة للتنس

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 30 عالميا للدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة بعد فوزها صباح اليوم الأربعاء على اللاعبة السلوفاكية آنا كارولينا شمايدلوفا المصنفة 129عالميا بمجموعتين دون رد بعد ساعة و7 دقائق فقط من اللعب بواقع 6 ـ 3 و6 ـ 2.

وتجدر الإشارة إلى أن أنس جابر لم تجد أي صعوبة في مواجهة السلوفاكية حيث سيطرت سيطرة مطلقة على مجريات اللعب ولم تترك لمنافستها أي فرصة للتقدم عليها.

وستواجه البطلة التونسية في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة الفائزة في اللقاء الذي سيجمع بين الفرنسبة كارولين جارسيا المصنفة 43 عالميا واليابانية ناعومي أوساكا المصنفة الثالثة عالميا.

يذكر أن أنس جابر كانت قد حققت في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي إنجازا تاريخيا بإدراكها الدور ربع النهائي لتصبح أول لاعبة عربية تصل هذا الدور المتقدم في هذه البطولة الكبرى.