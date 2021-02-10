سيرينا تسحق ستويانوفيتش في أستراليا المفتوحة

اجتازت سيرينا ويليامز منافستها نينا ستويانوفيتش 6-3 و6- 0 تحت أشعة الشمس في ملعب رود ليفر لتبلغ الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة 19 في مسيرتها الحافلة اليوم الأربعاء.

واحتاجت المخضرمة الأمريكية سيرينا إلى البحث عن أفضل مستوياتها في بعض الفترات بالمجموعة الأولى أمام اللاعبة الصربية التي تصغرها بفارق 15 عاما وتخوض بطولتها الرابعة فقط في البطولات الكبرى.

وحسنت سيرينا، الفائزة في ملبورن بارك بسبعة ألقاب، من أداء ضربات إرسالها قبل أن تضع الضغط على منافستها برد إرسالات قوية.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 39 عاما "لقد لعبت هي بشكل رائع طوال المباراة. لم أكن أفكر كثيرا خلال المجموعة الثانية".

وجاءت المجموعة الثانية من طرف واحد وسجلت سيرينا إرسالها الساحق السادس لتحسم المباراة وتضمن التأهل لمواجهة أنستاسيا بوتابوفا لتقطع خطوة أخرى نحو الطريق الذي تأمل أن ينتهي بمعادلة الرقم القياسي وحصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى.