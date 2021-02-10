وقال ألكسندر جراسلي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": الأهلي فريق منظم للغاية وقوي دفاعيا، في رأيي فريق بالميراس سيعاني أمامه".
وتابع:" على الجانب الآخر فريق بالميراس يتملك خيارات هجومية عديدة".
وأشار:" لقد لعبت ضد الإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2015، عندما كنت مدربا لفريق أتلتيكو بترو أتلتيكو الأنجولي، وقد لاحظت بالفعل في ذلك الوقت وجود كرة قدم تنافسية ومنظمة للغاية في مصر".
وتابع:" اليوم وبعد 5 سنوات أرى كرة القدم المصرية أكثر تنظيمًا وتنافسية، أنا أقدر التنظيم الجماعي والتطور الفردي للاعبين".
وواصل:" محمد صلاح هو من أعرفه من الكرة المصرية هو لاعب ممتاز ويمتلك المهارة ويلعب كرة قدم حديثة".
كان بالميراس خسر أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية الأحد، بينما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ، أول أمس الاثنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب منتخب البرازيل السابق لـ دوت الخليج: بالميراس سيعاني أمام الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.