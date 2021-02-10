موجوروزا تتقدم بسهولة في أستراليا المفتوحة للتنس

واصلت الإسبانية جاربيني موجوروزا مشوارها، في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا (6-3 و6-1)، لتواجه الكازاخية زارينا دياس في الدور الثالث.
ونجحت موجوروزا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، في حجز مقعدها سريعا بالدور المقبل، بعد مباراة استغرقت أكثر من ساعة بقليل، وارتكبت فيها 13 خطأ سهلا.
وترغب اللاعبة الإسبانية من أصول فنزويلية، والمصنفة 14 عالميا حاليا، في مواصلة مشوارها بالبطولة، التي وصلت نهائيها العام الماضي.
وسبق أن التقت موجوروزا بدياس مرة واحدة، العام الماضي، وفازت الإسبانية في ربع نهائي بطولة تشينزين الصينية.
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