نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره بارنسلي غدا الخميس 11 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره بارنسلي غدا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره بارنسلي غدا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة .

يذكر أن فريق تشيلسي يتواجد حاليا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها فريق البلوز حتى الآن في المسابقة.