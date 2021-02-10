مران خفيف لفريق الأهلي اليوم قبل مواجهة بالميراس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير اليوم، الأربعاء، قبل مواجهة بالميراس في صراع حصد المركز الثالث بمونديال العالم للأندية.

وكان موسيماني قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، الثلاثاء، وذلك عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم استعداده لمواجهة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل؛ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.