مسحة طبية لبعثة الأهلي بالدوحة قبل مواجهة بالميراس

تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية اليوم داخل مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة. وتأتي هذه المسحة الطبية؛ استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها غدا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية. يذكر أن الأهلي يخوض مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة بالميراس، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء؛ لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ أمس.

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