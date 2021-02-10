ماتالابا يعدد مزايا بالميراس لمدرب الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مساء أمس، الثلاثاء، جلسة مع ثنائي التحليل بالجهاز الفني «موسى ماتالابا» و«يوشا مالدويا».
واستمع موسيماني لشرح مفصل من الفيديوهات الخاصة بالفريق البرازيلي؛ استعدادا لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين المقبلة.
وعدد ماتالابا مميزات الفريق البرازيلي الذي يملك لاعبوه مهارات وقدرات فنية عالية.
ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس غدا، الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
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