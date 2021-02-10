قررت لجنة الحكام الفرعية في منطقة القاهرة برئاسة توفيق السيد صرف المستحقات المتأخرة لقضاة الملاعب بالقسم الأول والثاني والثالث. وحددت لجنة الحكام الفرعية بمنطقة القاهرة مواعيد صرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام بالقسم الأول والثاني والثالث نظير إدارة المباريات من بداية الموسم المحلي وحتى شهر يناير الماضي. واعلنت لجنة الحكام الفرعية في منطقة القاهرة عن صرف المستحقات المالية المتأخرة على مدار اليوم الأربعاء وغدا الخميس. وشددت لجنة الحكام الفرعية فى منطقة القاهرة على قضاة الملاعب فى القسم الاول والثاني والثالث على ضرورة إحضار البطاقة الشخصية من أجل صرف المستحقات المالية المتأخرة. يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد حصلت على موافقة اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد بصرف ٤ ملايين و٥٠٠ الف جنيه من مستحقات مالية متأخرة لقضاة الملاعب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرعية القاهرة تبدأ صرف مستحقات الحكام لمدة 48 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.