مرصود أكثر من 150 مليون يورو.. ردار ريال مدريد ينوي ضم كيليان مبابي في الصيف

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني جاهدا لتدعيم صفوفه خلال الإنتقالات الصيفية القادمة ليصل الى مستوى تنافسي مرضي لإدارته وجماهيره على حد سواء.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية المعروفة بقربها من النادي الملكي، أمس، الثلاثاء، سعي ريال مدريد لضم نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

ولكن النادي غير مستعد لتحمل ميزانيته أكثر من 150 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي.

وقال المزيع الرياضي الإسباني، جوسيب بيدريرول، إنه في حالة فشل النادي الملكي في ضم مبامبي ستتوجه أنظار النادي الى نجم بروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، الذي تألق هذا الموسم في البوندزليجا.

ونجح هالاند في جذب أنظار الأندية الكبيرة له مثل يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة الى النادي الملكي، بعد أداء مميز خلال مبارياته الأخيرة.

وفاز الملكي مساء أمس، الثلاثاء بهدفين نظيفين على ختافي لواصل قطار الإنتصارات، واستغلال تعثر اتليتيكو مدريد بعد تعادله أول أمس، من أجل تقليل الفارق ومحاولة العودة للمنافسة على صدراة الدوري.

وصل الملكي، بقيادة زين الدين زيدان الى النقطة 46 محتلا المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني متخلفا عن المتصدر، أتيليتكو مدريد بخمس نقاط، ومتفوقا عن برشلونة بثلاث نقاط.