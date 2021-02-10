نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّف على ترتيب المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت ثلاث مؤجلات بالمجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، حيث تغلب فريق صيد المحلة على نظيرة فريق كوم حماده بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعادل فريق مركز شباب الحنفي من فريق بطليم بهدفين لكل منهما مقابل، بينما حقق مركز شباب كوم حماده فوزا مثيرا خارج ملعبه على حساب فريق سيدي غازي 3/2.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- م.ش كوم حمادة 27 نقطة

2- صيد المحلة 25 نقطة

3- بلطيم 22 نقطة

4- سمنود 21 نقطة

5- دسوق 19 نقطة

6-سبورتنج كاسل 16 نقطة

7- سيدى سالم 16 نقطة

8- عثماثون 15 نقطة

9- الحامول 15 نقطة

10- سيدى غازى 14 نقطة

11- كوم حمادة 11 نقطة

12- شباس الشهداء 10 نقاط

13- شباب الحنفى 7 نقاط

14- مطوبس 6 نقاط

15- الزعفران 6 نقاط

16- اتحاد بسيون 5 نقاط