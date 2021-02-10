نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة سنغالية لإدارة مباراة الأهلي وبالميراس بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم تحكيم مواجهة الفريق الأول بالنادي الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة مونديال الأندية.

وأعلن فيفا عن تعيين الحكم السنغالي نداي، لإدارة مباراة الفريقين تحكيميًا في المواجهة التي ستجمع بينهما يوم الخميس بالدوحة.

ومن المنتظر أن يعاون نداي كل من، السنغالي كمارا مساعد أول والسنغالي سامبا مساعد ثانٍ، والأرجنتيني إسكوبار حكمًا رابعًا.

كما قررت اللجنة تعيين الحكم المغربي رضوان جيد والبيروفي فيشر، على تقنية الفيديو خلال مواجهة الفريقين بالبطولة.

وكان المارد الأحمر، تلقى هزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أول أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما خسر بالميراس البرازيلي أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد.

ويستضيف ملعب أحمد بن علي القطري، مساء غدٍ الخميس مواجهة صعبة ومرتقبة، بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، لتحديد المركزين الثالث والرابع وصاحب الميدالية البرونزية.