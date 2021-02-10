موسيماني يعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة بالميراس

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وتشهد المحاضرة استعراض نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس من خلال مجموعة من لقطات الفيديو المجموعة لمباريات الفريق البرازيلي، بالإضافة إلى الاستقرار على خطة اللعب؛ استعدادا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس مساء غد الخميس على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.