نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الفريق حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن إدارة المارد الأحمر استقرت على توقيع غرامة مالية كبيرة على الثنائي لا تقل عن 350 ألف جنيه سيتم خصمها من مستحقات كل لاعب، بسبب خروجهما عن الفقاعة الطبية بعد أن قاما بمصافحة بعض الجماهير عقب مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليا بقطر.

وتلقت بعثة الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كلا من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي و بالميراس البرازيلي والمحدد لها غدٍ الخميس وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالاجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.

ويعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية.