نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات الجولة ال11 للمجموعة الاولي بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم مواجهات الجولة الحادية عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، والتي يشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

وتستهل مباريات الجولة، بمواجهة فريق المدين المنورة، امام نظيره فريق نادي التحرير، في مباراة تحمل عنوان"الانفراد بالصدارة" والتي يستضيفها ملعب المدينة المنورة بالقصر.

فيما يحل فريق نادي النصر للتعدين ضيفا ثقيله علي نظيره فريق نادي قوص، الباحث عن فوز يضمن له البقاء بالمنطقة الدافئة.

ويواجه فريق نادي الاقصر، علي ملعبه ووسط جماهيره، فريق نادي الجمهورية بدراو، ويامل الاقصر في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة.

ويستضيف فريق مركز شباب ادفو، نظيره فريق نادي وادي النيل، في مباراة مكافئة نسبيا بين الفريقين، اللذان يبحثون عن الفوز ومواصلة التواجد بمنطقة المنافسة.

ويحل نادي ابو الريش ضيفا علي نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا، في مباراة خارج التوقعات لاسيما وان الفريقات يتعادلان في عدد النقاط وترتيب المراكز بجدول المجموعة.

وتختتم مواجهات الجولة غدا الخميس بمواجهة فىدريق نادي الهلال امام فريق مركز شباب الزهراء التي يستضيفها ملعب المدينة الشبابية بالطود.

ترتيب المجموعة

1_ المدينة المنورة 22 نقطة

2_التحرير22 نقطة

3_التعدين 18 نقطة

4_الاقصر18 نقطة

5_ادفو 15 نقطة

6_وادي النيل 13 نقطة

7_قوص 11 نقطة

8_شبان اسنا 11نقطة

9_ابوالريش 11 نقطة

10_الزهراء 9 نقاط

11_جمهورية دراو 8 نقاط

12_الهلال 5 نقاط