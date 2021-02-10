التاريخ يعيد نفسه.. الحضري يعلق على صورة الشناوي ونوير

أشاد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر. ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " صوره ل الشناوي ومانويل نوير حارس البايرن وهما يتبادلان السلام بالاضافة لصورة له بصحبة أحد كبار حراس المرمي الأوروبيين. وعلق:" التاريخ يعيد نفسه. هكذا هي حراسة مرمى مصر والنادي الاهلي على مر العصور". ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية

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