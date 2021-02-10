كأس إيطاليا.. نابولي في مهمة الدفاع عن لقبه أمام أتلانتا الليلة

يلتقي فريق نابولى مساء اليوم الأربعاء، مع أتلانتا، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، في مواجهة ستقام على ملعب جيويس.

وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء، في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وانتهت مواجهة الذهاب التي أقيمت قبل أيام بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويسعى نابولي للدفاع عن لقبه الذي حققه بالموسم الماضي، فيما يخوض أتلانتا المواجهة بثوب التحدي.

وكان يوفنتوس قد حجز المقعد الأول للنهائي بعدما تفوق بهدفين لهدف بمجموع المباراتين على إنتر ميلان.