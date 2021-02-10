نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نقل مباراتي ريال سوسييداد الإسباني أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي أمام آرسنال الإنجليزي، المقررتين في 18 فبراير (شباط) الجاري، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، إلى إيطاليا.

ونظراً لقيود السفر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، تقرر إقامة مباراة سوسييداد ومانشستر يونايتد في تورينو وإقامة مباراة بنفيكا وآرسنال في العاصمة الإيطالية روما.

وكان جرى الإعلان في وقت سابق أن نادى مولده النرويجي لن يتمكن من استضافة مباراته أمام هوفنهايم الألماني في 18 فبراير (شباط)، وستقام المباراة في فياريال بإسبانيا.

وذكرت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" أن عقبة أخرى تواجه أيضا مباراة الإياب بين آرسنال وبنفيكا المقررة في 25 فبراير (شباط)، حيث تعد البرتغال من الدول التي تشهد مخاطر كبيرة، فيما يتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا وتندرج ضمن "القائمة الحمراء" لدى بريطانيا.

ومن المرجح أن تقام تلك المباراة أيضا في موقع محايد.

وفي دوري أبطال أوروبا، تقرر نقل عدد من المباريات أيضا، وسيجرى إقامة مباراتي لايبزغ الألماني أمام ليفربول الإنجليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في بودابست بدلا من إقامتهما في ألمانيا.