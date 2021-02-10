نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران ختامي للأهلي اليوم استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بتحديد الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء موعدا لخوض المران الختامي للفريق؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي مساء غد الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
ومنح المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس الأول.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس مساء غد الخميس على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.