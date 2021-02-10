نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران ختامي للأهلي اليوم استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بتحديد الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء موعدا لخوض المران الختامي للفريق؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي مساء غد الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

ومنح المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس الأول.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس مساء غد الخميس على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.