نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. كشف حساب "باتشيكو" مع الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، فريقه لاعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري في مباراة الجولة 12 من البطولة المحلية بهدفين دون رد.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ويستعد الزمالك بقيادة باتشيكو لبداية مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الفريق الأبيض نظيره مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، الموافق 12 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة والتي تضم معهما أيضًا الترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب "باتشيكو" مع الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر:-

- تولى البرتغالي جايمي باتشيكو القيادة الفنية للزمالك في سبتمبر الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ لتولي قيادة فريق التعاون السعودي.

- قاد "باتشيكو" فريق الزمالك في 20 مباراة بمختلف البطولات (14 مباراة بالدوري - 3 بكأس مصر - 3 بدوري أبطال إفريقيا)، حقق 14 انتصارًا، و3 تعادلات، و3 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

- خسر المدرب البرتغالي مع الزمالك لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الأهلي، بعدما سقط بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية للبطولة.

- كما ودع بطولة كأس مصر الموسم الماضي من الدور نصف النهائي بعد خسارة مدوية أمام طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1.

- استخدم المدرب البرتغالي 26 لاعبًا في الزمالك بالموسم الجاري، أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات معه أحمد زيزو ومحمد أبوجبل ولعب كل منهما 11 مباراة، بينما هداف الفريق معه يوسف أوباما وسجل 6 أهداف.

- أكبر انتصار حققه الزمالك في الولاية الثانية للبرتغالي "باتشيكو" كان بنتيجة 4-1 على حساب فريق مصر المقاصة بالجولة 10 من الدوري، وأكبر هزيمة كانت أمام طلائع الجيش 3-1 بكأس مصر.