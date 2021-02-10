نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة واشبيلية اليوم والقنوات الناقلة نصف نهائي كأس أسبانيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس ملك أسبانيا بإقامة مباراة قوية على ملعب رامون سانشيز بيتخوان يلقيت فيها فريق إشبيلية صاحب الأرض مع فريق برشلونة، ويلعب غدا فريق أتلتيك بيلباو على ملعبه سان ماميس مع فريق ليفانتي في البطولة التي لم يتحدد حامل لقبها حتى الآن في ظل عدم إقامة مباراة النهائي للنسخة الماضية الذي كان من المفترض أن يجمع أتلتيك بيلباو مع ريال سوسيداد وتم تأجيله بسبب انتشار جائحة كورونا، بينما النسخة قبل الماضية حقق فريق فالنسيا لقبها بانتصره في النهائي وقتها أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، وسينطلق موعد مباراة برشلونة واشبيلية اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

فريق برشلونة يواصل مشواره في بطولة كأس ملك أسبانيا بملاقاة الفريق الأندلسي إشبيلية في نصف النهائي في مباراة الذهاب بين الفريقين التي يأمل فيها رفاق ميسي بالعودة من ملعب رفاق النصيري بنتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم في مباراة العودة على ملعبهم الكامب نو لمواصلة مشوارهم بنجاح في البطولة التي تمكنوا فيها من تخطي الدور ربع النهائي بتحقيقهم فوز عريض خارج ملعبهم أمام غرناطة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة قوية ظل فيها البارسا متأخرا بهدفين لكينيدي وسولدادو طوال المباراة حتى الدقيقة 88 التي شهدت تسجيل جريزمان أولى أهداف البارسا، قبل أن يسجل ألبا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل البلغرانا ثلاث أهداف عن طريق جريزمان وألبا من جديد وهدف لدي يونج، بينما سجل غرناطة هدف وحيد عن طريق فيكو ليتأهل الفريق الكتالوني لنصف النهائي بجدارة.

فريق إشبيلية تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي في كأس ملك أسبانيا بتخطي فريق ألميريا في ربع النهائي بفوزه أمامه وعلى ملعبه بهدف دون رد سجله أوكامبوس ليقود فريقه لفوز ثمين خارج الديار يؤهله لنصف نهائي البطولة التي لم يعتلي الفريق الأندلسي منصات تتويجها منذ موسم 2010 الذي شهد تحقيقه اللقب الخامس في تاريخه بالفوز على فريق أتلتيكو مدريد في نهائي البطولة بهدفين دون رد سجلهما كلا من خيسوس نافاز، ودييغو كابيل قبل أن يفشل في تحقيق اللقب منذ ذلك الوقت رغم تأهله للنهائي موسم 2016 قبل خسارته أمام البارسا وقتها في النهائي بهدفين نظيفين.

موعد مباراة برشلونة واشبيلية اليوم

20:00 توقيت جرينتش.

22:00 توقيت مصر.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمبارة برشلونة وإشبيلية

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