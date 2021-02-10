وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير "اون تايم سبورت" أن على معلول نجم الفريق سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة ولن يلحق بها.
وتابع أن عمرو السولية و حمدي فتحي سيشاركا في المباراة بشكل أساسي و أن موسيماني المدير الفني للفريق يفكر في مشاركة اليو ديانج وقفشة في المباراة.
ووجه نصيحة لـ موسيماني خلال مباريات الفريق في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا بأن طاهر محمد طاهر هو الانسب في الهجوم بالمبارة نظرا لمهاراته الهجومية و شخصيته القويه داخل الملعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.