شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن ملامح تشكيل الأهلي غدا أما بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير "اون تايم سبورت" أن على معلول نجم الفريق سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة ولن يلحق بها.

وتابع أن عمرو السولية و حمدي فتحي سيشاركا في المباراة بشكل أساسي و أن موسيماني المدير الفني للفريق يفكر في مشاركة اليو ديانج وقفشة في المباراة.

ووجه نصيحة لـ موسيماني خلال مباريات الفريق في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا بأن طاهر محمد طاهر هو الانسب في الهجوم بالمبارة نظرا لمهاراته الهجومية و شخصيته القويه داخل الملعب.