قاتل لحلمك.. أيمن أشرف يوجه رسالة تحفيزية للاعبي الأهلي قبل مباراة بالميراس

وجه أيمن أشرف نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة لمتابعيه وزملائه في الفريق قبل مواجهة بالميراس البرازيلي غدا في كأس العالم للأندية.

ونشر أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورة له من مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ.

وعلق قائلا:" قاتل لحلمك، وما قيمة الحلم إن كان سهلًا ميسرًا!"

ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.