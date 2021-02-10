قاتل لحلمك.. أيمن أشرف يوجه رسالة تحفيزية للاعبي الأهلي قبل مباراة بالميراس

ونشر أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورة له من مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ.
وعلق قائلا:" قاتل لحلمك، وما قيمة الحلم إن كان سهلًا ميسرًا!"
ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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