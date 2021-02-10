المسابقات تحدد موعدا جديدا لإقامة مباراة المقاولون والجونة

حددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة تحت إشراف محمد الشواربي، المواعيد الجديدة لمباراة المقاولون العرب والجونة فى الدورى الممتاز.
كانت إدارة المسابقات فى الجبلاية قررت تأجيل مباراة المقاولون والجونة التى كان محددا لها اليوم، الأربعاء، بعد إصابة ٧ عناصر منهم ٥ لاعبين بفيروس كورونا.
وقررت إدارة المسابقات فى الجبلاية إقامة مباراة المقاولون العرب والجونة يوم ٢١ فبراير الجارى فى الدورى المحلي.
يذكر أن المقاولون العرب تلقى الهزيمة السابعة منذ بداية الدورى الجارى عقب خسارته الأخيرة أمام النادى المصرى بهدف نظيف، وتوقف رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 11، بعد خوض 12 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا آخر.
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