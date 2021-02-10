أثنى على أداء مجلس الإدارة.. وزير الرياضة يتفقد نادي Club S

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، صباح الأربعاء، جولة تفقدية لنادي Club S التابع لشركة سوديك لإدارة المنشآت الرياضية، والذي يضم مجموعة من المنشآت والتجهيزات الرياضية المتطورة.

رافق الوزير خلال جولته بالنادي، مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم زاهر، والمهندس ياسر ادريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، والكاتب الصحفي حسن خلف الله.

ويقام Club S على مساحة ثماني أفدنة، ويضم مبني إداري، مكتبة، جيم، كروس فيت، حمامات سباحة، حضانة، صالة جودو، مجموعة من الملاعب الرياضية الخاصة بكرة القدم والاسكواش والتنس، ووندر بارك.

وأثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي المستوى الإنشائي المتميز لنادي Club S، وتنوع الخدمات الرياضية التي يقدمها للأعضاء.

وأثنى وزير الرياضة على أداء مجلس إدارة النادي ورؤيته في تطوير النادي، والارتقاء به على المستوى الإنشائي والأداء الإداري، لتحقيق رغبات رواده.