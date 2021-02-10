نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فكري الصغير يعتذر عن تكملة المشوار مع الجزيرة المطروحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أحمد فكري الصغير المدير الفني لفريق الجزيرة المطروحي بإعتذار رسمي لمجلس إدارة النادي عن تكملة المشوار مع الفريق المطروحي لظروف خاصة متمنيا للفريق التوفيق في الفترة المقبلة.

يذكر أن الفريق قد تعرض لهزيمة بالأمس علي ملعبة بهدفين مقابل هدف من المنصورة في إطار مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة، والخسارة في 6 مباريات، ويتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة خارج ملعبة.