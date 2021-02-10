كشف تقرير صحفي تفاصيل الاشتباكات بين انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ومسؤولي يوفنتوس عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز"، فى إياب نصف نهائي كأس إيطاليا وانتهت بالتعادل السلبي. تأهل فريق يوفنتوس لـ المباراة النهائية بعد التعادل مع انتر ميلان ميلان سلبيا مستفيدا من الفوز ذهابا بنتيجة 2 - 1 . وحسب تقرير صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فإن الاشتباكات حدثت بين كونتي ومسؤولي يوفنتوس بسبب إشارة باليد من مدرب إنتر ميلان بعد انتهاء الشوط الأول وقال كونتي بعد المباراة : الحكم الرابع شاهد كل شئ طوال أحداث المباراة ويجب ان يكون مسؤولي يوفنتوس أكثر أدبا في التعامل مع العاملين والتعامل بروح رياضية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل اشتباك كونتي مع مسؤولي يوفنتوس بعد مباراة نصف النهائي كأس إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.