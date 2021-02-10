اجتمع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع لاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني للفريق قبل لحظات من انطلاق المران الختامي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وطالب بشارة لاعبي الفريق بضرورة إعادة النادي الاسماعيلي إلى مكانته الطبيعية و المعروفة لدى كافة جماهير الكرة المصرية التي تعشق الدراويش و الكرة التي يقدمها على مر العصور.
وأكد محافظ الإسماعيلية للاعبين أن جمهور النادي الإسماعيلي يعشق كرة القدم، مشددًا على أن تلك الجماهير لا تستحق هذه النتائج السيئة التي يقدمها الفريق منذ انطلاق الموسم.
ووعد بشارة لاعبوا الفريق بتقديم الدعم المادي و المعنوي خلال الفترة القادمة حال الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الانتصار في قادم المباريات بداية من مواجهة الاتحاد السكندري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسماعيلية يجتمع بلاعبي الدراويش قبل مواجهة الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.