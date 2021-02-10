الشناوي: جاهزون لمواجهة بالميراس.. وهدفنا هو الفوز

أكد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لمواجهة بالميراس البرازيلي ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا ، وهدفنا هو الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية.
وقال : "لا نفكر سوى في مباراة الغد.. أمامنا تحد صعب للغاية ولكننا قادرون علي التعامل معه، وأمامنا هدف واحد وهو الفوز على بالميراس من أجل تحقيق الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث.
وأوضح أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز غدا من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.
وأشار كابتن الأهلي إلى أن الجميع اغلق صفحة مباراة بايرن عقب انتهائها مباشرة من أجل التركيز والاستعداد بشكل جيد للقاء الغد.
وقال الشناوي إن ما حدث من محمود كهربا وحسين الشحات كان بشكل عفوي، مؤكدًا أنه كان يتمنى وجودهما في لقاء الغد ، لكن في كل الأحوال الجهاز الفني لديه ثقة في جميع اللاعبين وأي لاعب سيشارك سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز والعودة لمصر بالميدالية البرونزية.
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