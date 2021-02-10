طالب اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية لاعبي الإسماعيلي بالعمل علي تحقيق فوز في مباراة الاتحاد المقبلة. وقال بشارة خلال لقائه لاعبي الإسماعيلية خلال مران اليوم الأربعاء "فرحو جمهور الإسماعيلي في الإسماعيلية وفي مصر كلها وليكم مكافأة". وقال بشارة خلال لقائه نجم الإسماعيلي الكابتن علي أبو جريشة أن الإسماعيلي كان فريق الاحلام خلال نهاية الستينيات والذي ضم ابو جريشة وميمي درويش وأميرو وحسن مختار وبازوكا. وتابع "كنا بنحب نتفرج علي لعب وآداء النادي الاسماعيلي وطريقته مش بس بمنتظر النتائج لانه كان بيأدي كورو حلوة". وقال إن مباراة قبل الماضية كانت انطلاقة الإسماعيلي بعدما قدم أداء جيد جدا أمام نادي بيراميدز مما أعاد الثقة لجماهير الاسماعيلي في النادي مرة أخرى. ووجه حديثه للاعبين قائلًا " انتو في الإسماعيلي كفريق تمتلك الإمكانيات والقدرات وايضا الطموح لتحقيق الافضل للنادي وللجماهير ولازم تفرحو أهل الإسماعيلية وجمهوركم في مصر كلها"، مشيرا إلي أن الإسماعيلي يمتلك جمهورا كبيرا منتشر في مصر كاملة. وتابع أن جميع النتائج المميزة للفريق سيعقبها مكافآت مميزة قائلا "انا مازلت بطالب بنتائج مميزة للفريق عشان نفرح أهل الإسماعيلية". تفقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ظهر اليوم الاربعاء استاد الإسماعيلية بعدما استقبله النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب. والتقي بشارة لاعبي الإسماعيلي قبل بدء المران الرئيسي للفريق ظهر اليوم علي ملعب استاد الإسماعيلية استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري في الإسكندرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسماعيلية للاعبي الدراويش: فرحوا الجمهور وليكم مكافأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.