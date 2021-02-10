بعد نجاح تنظيم بطولة مونديال اليد.. وزير الطيران يستقبل أشرف صبحي وحسن مصطفى

في ضوء التنسيق الفعال والتناغم بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الطيران المدنى بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.

وفي بداية اللقاء، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤيته الكبيرة في إقامة البطولة وحرصه على خروجها بأفضل مستوى في كافة جوانبها ، مؤكدًا أن النموذج المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحد واجهته دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشاد بالدور الوطني لوزارة الطيران، ورعايتها للحدث من خلال شركة مصر للطيران بالاشتراك مع الاتحادين المحلي والدولي للعبة ، لافتًا إلى دور كافة الوزارات والجهات المعنية التي ساهمت بجهود مشتركة من إنجاح البطولة .

وأشار إلى أن كافة الإجراءات التي تم تطبيقها في كافة البطولة أصبحت نموذجا لدول العالم ، في استضافتها للأحداث الرياضية في ظل جائحة كورونا، ووجه وزير الشباب والرياضة التحية لكافة وزارات الحكومة المصرية على ما قدمته في بطولة العالم لكرة اليد.

واكد أن التحدي الكبير أمام العالم هو إقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك ترقب عالمي حول نجاح البطولة، مثمنًا بذلك دور مصر في تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى مما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من مسئولين بأمريكا وأوروبا وأفريقيا حيث أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة .

كما أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن سعادته بنجاح الدولة المصرية فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد فى ظل توجيهات القيادية السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح البطولة مما أثبت قدرة مصر على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية فى ظل إلغاء عدد من البطولات الرياضية الأخري في عدد من البلاد بسبب جائحه فيروس كورونا.

وأضاف وزير الطيران أن الدولة المصرية استطاعت أن تفوز بتحدى تنظيم كأس العالم لليد من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة والذى يعد إنجازا تاريخيا كبيرا .

كما أعرب وزير الطيران على سعادته بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى الشباب والرياضية والطيران المدنى خلال استضافة مصر للبطولات والأحداث الرياضية الهامة معربًا عن تطلعه في مزيد من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تسعي إلي تقديم كافة أشكال الدعم خلال استضافة جمهورية مصر العربية للبطولات الدولية المقبلة.

ومن جانبه حرص رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على تقديم الشكر إلى الحكومة المصرية على الدعم الكبير الذى قدمته وزراتى الطيران المدنى و الشباب والرياضة وكافة الوزارات والهيئات المعنية بالحدث على تقديم كافة التسهبلات للبطولة و الذى اشاد بها العالم فى ظل تداعيات كورونا وخروجها الى بر الامان حيث اشادت اللجنة الأولمبية الدولية العالمية بحسن تنظيم البطولة من خلال إرسال خطاب شكر الى الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن نجاح البطولة وتنظيمها بهذا الشكل الرائع أكد على ثقه جميع الاتحادات الرياضية الدولية فى قدرات جمهورية مصر العربية على استضافة اكبر البطولات والأحداث الرياضية الكبرى كما اهدي الدكتور حسن، وزير الطيران درع الرياضة تقديرا لجهود وزارة الطيران خلال تنظيم البطولة.

وخلال اللقاء تم مناقشة الاستعدادات الخاصة لإستضافة مصر العديد من البطولات الاقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة وبخاصة بطولتى العالم للرماية والتى ستنطلق فعاليتها خلال الفترة من ٢٢ فبراير الجارى حتى ٥ مارس بمشاركة أكثر من ٤٠٠ رامى ورامية يمثلون ٣٥ دولة و كذا بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات والمقرر لها فى يونيو المقبل، بالإضافة إلى بطولتى افريقيا للاوبتمس فى سبتمبر القادم و بطولة كأس العالم للكايت سيرف نوفمبر القادم.

وفى نهاية إلقاء أعلن وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث للكبار شهر يونيه القادم بعد الاتفاق مع Klaus Schormann رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، بالتزامن مع استضافة مصر لبطولتي العالم للخماسي للشباب والناشئين التي تقام في شهر يوليو ، فضلًا عن الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لبطولات العالم فى العديد من اللعبات منها الرماية والسلاح والجمباز والدراجات .