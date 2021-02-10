الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا في الدوري. وخرج من القائمة محمد الشامي واحمد مدبولي وأحمد مصطفى. وضمت القائمة في حراسة المرمي محمد صبحي ومحمد مجدي ومحمد فوزي الدفاع : رضوان شريفي و مروان الصحراوي و محمد هاشم وأحمد كاستيلو ومصطفى الزناري ومحمود البدري ومحمد بيومي وعبدالله جمعة. خط الوسط: محمد دونجا ونادر رمضان ومحمد عادل وعماد حمدي ومحمد صادق ومحمد حسن وعمر الوحش وأري بابل خط الهجوم فخر الدين بن يوسف وشيلونجو وشكري نجيب.

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