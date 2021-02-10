موعد جديد لمباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك .. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة بشان تحديد موعد جديد لمباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك، من الأسبوع الرابع فى الدورى الممتاز. وقال المصدر ذاته إن إدارة المسابقات فى الجبلاية تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة خاطبت الجهات الامنية من أجل تحديد موعد جديد لإقامة لقاء القمة بين القطبين. ولفت إلى أن إدارة المسابقات وضعت ضمن أجندتها تحديد موعد إقامة مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدورى الممتاز لتقام خلال شهر مارس المقبل. وأضاف المصدر أن محمد الشواربي ارسل إلى الجهات الأمنية لاقامة موعد مباراة القمة بين الاهلي والزمالك خلال شهر مارس المقبل من أجل ضبط إيقاع جدول الدورى الممتاز. يذكر ان إدارة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت مواعيد مباريات الاهلي والزمالك القادمة. وتأتي مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري كالتالى: مباراة الاهلي وسموحة 16 فبراير الاسبوع الثالث عشر .. الزمالك والاسماعيلي 17 فبراير الاسبوع الرابع عشر.. الاهلي وطلائع الجيش 28 فبراير وادي دجلة والزمالك 1 مارس مباراة الاهلي والاسماعيلي 10 مارس

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