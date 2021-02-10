الأهلي لـ الفيفا: موقف الشحات وكهربا عفوي ونحترم اللوائح والقوانين

أكد النادي الأهلي أن موقف حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم الذي حدث عقب مواجهة بايرن ميونيخ كان عفويًا وغير مقصود.
وقال الأهلي في خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: النادي يؤكد احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى".
وكان كهربا والشحات قد اخترقا الفقاعة الطبية وقاما بمصافحة بعض الجماهير خلال مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.
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