كاف يطلب دقيقة حدادا قبل مباراة الهلال السوداني وصنداونز السبت

طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف دقيقة حداد قبل إنطلاق مباراة الهلال السوداني ومضيفه صنداونز الجنوب أفريقي مساء السبت المقبل.

كان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف رفض طلب الهلال السوداني بإلغاء أو تأجيل مباراته أمام صنداونز بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا بصورة كبيرة فى جنوب أفريقيا.

وأكد الكاف أن حكومة جنوب أفريقيا قامت بإغلاق تام للبلاد وفرضت إحترازات صحية وأن هذه الاجراءات حققت أحكام وسيطرة كبيرة على الفيروس، وعليه ينصح بالإلتزام بالبرنامج المعلن مسبقًا.

ويحل فريق الهلال السوداني ضيفا على نظيره صنداونز يوم السبت المقبل فى إطار منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وجاء طلب الكاف من الفريقين حدادًا على روح إثنان من لاعبي صن داونز، هما أنيل نغكونغكا وموتجيكا ماديشا تخليدًا لذكراهم.

يذكر أن نادى الهلال السوداني منح الرئاسة الشرفية إلى السعودى ترك ال الشيخ الذى قام بدعم النادى عبر احضار شركة إسبانية لإنارة ملعب الهلال السوداني والتعاقد مع العديد من الصفقات لتدعيم صفوفه.