الرياضة

مسحة ثانية للاعبي الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة فريق المولودية الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة  دوري أبطال إفريقيا.

يأتي خضوع الزمالك للمسحة الطبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة قبل المباريات الأفريقية.

جدير بالذكر أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قرر نقل مران الفريق اليوم لاستاد القاهرة الدولى استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقررة إقامته الجمعة المقبل على نفس الملعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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