مسحة ثانية للاعبي الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة فريق المولودية الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
يأتي خضوع الزمالك للمسحة الطبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة قبل المباريات الأفريقية.
جدير بالذكر أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قرر نقل مران الفريق اليوم لاستاد القاهرة الدولى استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقررة إقامته الجمعة المقبل على نفس الملعب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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