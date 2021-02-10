اكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه قادر على تخطي بالميراس البرازيلي، وحصد الميدالية البرونزية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية غدا الخميس.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ، اليوم الاربعاء، أن الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في مواجهة بالميراس غدا ، وسيدخل المباراة وهو في قمة التركيز ، من أجل التتويج بالميدالية البرونزية.
وأضاف: «نثق بشدة في جميع اللاعبين، وغياب حسين الشحات ومحمود كهربا بات أمرا واقعا ونتعامل معه بتجهيز البدائل مشيرا إلى أن ما حدث من الثنائي لم يكن مخططا له ولكنه حدث بشكل عفوي».
وقال موسيماني إن مباراة الغد ستكون بين بطل إفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية والجميع هنا في المحفل العالمي أبطال، ومن ثم سيكون امام كل فريق هدف واحد وهو الفوز.
وأوضح أنه من الطبيعي أن نحزن للخسارة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكن الثقة كبيرة في لاعبي الأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني: الأهلي قادر على تخطي بالميراس وحصد برونزية مونديال العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.