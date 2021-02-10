نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي في دوري الأبطال إلى رومانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رسميًا، اليوم الأربعاء، نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" إلى رومانيا بدلا من إسبانيا بسبب قيود السفر.

وقال يويفا في بيان رسمي، إن مباراة ذهاب دور الـ16 بين الفريقين ستقام في العاصمة الرومانية بوخارست، على ملعب آرينا ناشيونال.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، في تمام الساعة 10:00مساءً، على أن تقام مباراة الإياب بلندن على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء 17 مارس الشهر المقبل.