نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي السابق: العالم يتحدث عما قدمه الأحمر أمام البايرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ديفيد سيزا مدرب النادي الأهلي السابق، بظهور الأحمر القوي امام بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال سيزا عبر سكايب لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "بايرن ميونيخ فاز على برشلونة بثمانية أهداف ويجب ألا ننسى أنه أحد أهم اندية العالم".

واردف: أوروبا تتحدث عما قدمه الأهلي أمام بايرن ميونيخ أمس.

واشار: اعتقد ان فايلر اذا كان مديرا فنيا للأهلي حاليا، لكان هناك تشكيل مختلف أو اختيارات مختلفة بين اللاعبين.

واكد: موسيماني مدرب جيد وخاض مواجهة بايرن ميونيخ بطريقة لعب مميزة،

واستكمل: محمد هاني قدم مباراة مميزة مع خط الدفاع وأيمن اشرف وبانون والسولية يستحقون الإشادة،

واشار: بايرن ميونيخ خاض الشوط الاول بضغط كبير على دفاع الأهلي وموسيماني خاض المباراة بالطريقة الأفضل.

واتم كلماته: مفاوضات بيراميدز مع فايلر مجرد شائعات وهم يملكون حاليا مدرب أرجنتيني مميز.