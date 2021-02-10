سجلها الحساب الرسمي للبطولة.. حكاية مشجع أهلاوي كفيف يشاهد مباراة الفريق في مونديال الأندية

لم تمنع الإعاقة البصرية، إكرامي أحمد، مشجع النادي الأهلي، من دعم ومؤازرة فريقه وسط الآلاف من مشجعي بطل أفريقيا في استاد المدينة التعليمية خلال منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي.

ويشارك الأهلي بصفته ممثلا عن قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية، ويلعب غدا، الخميس، مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال.

الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022، عرض قصة المشجع الأهلاوي في سطور، حيث يصف إكرامي أحمد نفسه بالأهلاوي منذ الطفولة، وهو من مواليد محافظة المنوفية، حيث يقيم إكرامي البالغ 31 عامًا في الدوحة، وهو متزوج وأب لطفلين، ويعمل مشرفًا للبرامج في مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين.

ولم تقف الإعاقة البصرية حاجزًا أمام شغفه بكرة القدم، الذي رافقه طوال حياته وجعل منه عاشقًا لهذه لرياضة على مر السنين، مستعينًا بصديق أو أحد أفراد العائلة لنقل مجريات المباريات للاستمتاع بالرياضة الأكثر شعبية في العالم، ومن ثم تولت زوجته إيمان مهمة وصف ما يجري على المستطيل الأخضر، فهي المرافق الشخصي والمعلق الرياضي الخاص به، والتي تنقل له صورة حيّة مفصلة لأحداث المباراة.

وقال "إكرامي"، إنه يشق طريقه بمساعدة زوجته إلى استاد المدينة التعليمية لحضور مباراة الأهلي أمام الدحيل في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف "نعم، يمكن لشخص كفيف الاستمتاع بحضور مباراة كرة قدم مثل شخص مبصر على حد سواء.. ما لا يعرفه البعض أن للكفيف عالمه الخاص، ولديه مهارة فريدة في تسخير الحواس الأخرى لرسم صورة نابضة بالحياة في مخيلته، ما يجعله قادرًا على قضاء وقت ممتع مليء بالحماس والتفاعل مع اللعبة، ولهذا السبب نجد الكثير من المشجعين من ذوي الإعاقة البصرية متحمسين لرياضة كرة القدم".

لم يسبق لإكرامي حضور مباراة للنادي الأهلي في الاستاد قبل مونديال الأندية بالدوحة، وقد كان يكتفي بمتابعة مباريات الفريق عبر شاشة التلفزيون، كما تابع الكثير من المباريات ومن بينها منافسات النسخة السابقة من مونديال الأندية التي أقيمت أيضًا في قطر، وكذلك مباريات كأس العالم روسيا 2018.

وكما هو حال ملايين المشجعين المكفوفين حول العالم؛ يعتمد إكرامي على شخص آخر لوصف أحداث المباراة، بدءًا من تشكيلة الفريقين والتكتيكات المتبعة لكل منهما، وانتهاءً بوصف الملعب والمدرجات وحتى اللافتات في أرجاء الاستاد.

وخلال المباراة التي جمعت الأهلي والدحيل على استاد المدينة التعليمية، كانت برفقة إكرامي زوجته إيمان، واحتفلا معًا بفوز الأهلي بهدف واحد دون رد.

وحول الدور الفاعل لزوجته قال: "على الرغم من أن إيمان ليست مشجعة متحسمة لرياضة كرة القدم، إلا أن طبيعة حياتنا اليومية وخصوصية العلاقة التي تجمعني بها كزوج كفيف، جعلتها تدرك جيدًا كيف تصف لي أحداث المباراة بدقة تامة وبأسلوب تفاعلي، لتنقل لي صورة واضحة لمجريات المباراة وما يرافقها من أجواء حماسية، فهي تساعدني ببراعة على تصور مشهد متكامل للأحداث في مخيلتي".

