الزمالك يكشف موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة حرس الحدود

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن النادي لم يتلق أي رد حتى الآن على خطابه بشأن طلب تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود في كأس مصر يوم 20 فبراير.

وأضاف عصام سالم في تصريحات إذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت " أن اتحاد الكرة عليه أن يدعم الفريق ويسانده في ظل خوضه مباراة يوم 23 فبراير في السنغال لذلك فالسفر والمباراة سيرهق اللاعبين كثيرا.

وتابع أن سيف الدين الجزيري ومروان حمدي نجما الفريق يقدما اداء جيد مع الفريق متمنيا أن يعوضا غياب مصطفى محمد نجم الفريق الذي رحل للإعارة.

وأكمل أن الزمالك ينافس بقوة على لقي الدوري المصري لهذا الموسم خاصة وان المنافسة ستكون أفضل بين الأهلي والزمالك في ظل تراجع فريق بيراميدز عن المنافسة.

وعن ايمن حفني فأكد ان اللاعب يخوض برنامج تأهيلي من أجل أن يعود بقوه مع الفريق خاصة أنه للاعب كبير ويمتلك إمكانيات رائعة مشددا ان حفتي عليه أن يبذل قصارء جهده مع الفريق ليصنع الفارق مع الفريق.

وعن مصطفي محمد لإاكد أن بدايته مبشره للغايه في الدوري التركي خاصة وان فاتح تريم المدير الفني لجالطا سراي ذكي ومنح الثقه للاعب وهو ما ظهر على مصطفي محمد بتسجيله هدفه الاول والثاني مع الفريق