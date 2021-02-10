اعتداء عنيف على حارس مرمى الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد المغربي عن تعرض حارس مرمى الفريق لأقل من 17 سنة، بدر أنور قدميري، لاعتداء عنيف من طرف مجهولين بدافع السرقة.
وأضاف النادي في بيانه أن الاعتداء تسبب في قطع على مستوى أربطة وأعصاب اليد اليسرى، لينقل على اثر ذلك إلى المستشفى حيث أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح.
ويتواجد اللاعب حاليا بمصحة الشيخ خليفة لتلقي العلاج والرعاية الضروريين تحت إشراف دكتور الفريق أنس شاغو، ومتابعة مباشرة من إدارة نادي الوداد الرياضي.
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