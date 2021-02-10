الجزيرة المطروحي يعلن قبول استقالة أحمد فكري الصغير

أعلن نادي الجزيرة المطروحي، قبول استقالة أحمد فكري الصغير المدير الفني لفريق كرة القدم الأول، بعد الخسارة أمام فريق المنصورة بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة دوري القسم الثاني.
وفي وقت سابق وقع حمدي حفيظ الجميعي رئيس نادي الجزيرة غرامة على لاعبي الفريق الأول بمبلغ 3000 جنيه بسبب تراجع نتائج الفريق ودخوله مراكز الهبوط.
ويحتل فريق الجزيرة المطروحي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بحرى بدوري القسم الثاني برصيد 10 نقاط جمعها من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد بينما خسر 6 مواجهات.
ويستعد فريق الجزيرة لمواجهة الأوليمبي السكندري يوم السبت الموافق 13 نوفمبر ضمن منافسات الجولة ال12 من مسابقة دوري القسم الثاني.
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