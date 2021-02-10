يورجن كلوب ينعي والدته

نعى المدرب يورجن كلوب عبر حسابه والدته، إليزابيث، البالغة من العمر 81 عاما، والتي توفيت منذ قليل.

وقال كلوب: "إنها كانت تمثل له كل شي في هذا العالم".

وأضاف إنه لن يتمكن من السفر إلى ألمانيا لحضور الجنازة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي تضرب البلاد في الوقت الحالي.

وتصدر خبر وفاتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الألمانية نظرا لشعبية كلوب الكبيرة بعد تحقيقه إنجازات وأرقام قياسية فترة تدريبه نادي ليفربول الإنجليزي، وقبلها أثناء توليه قيادة نادي بروسيا دورتموند الألماني.